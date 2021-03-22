نفذ اليوم الاثنين 22 مارس 2021 اعوان وعملة الادارات المركزية بوزارة المالية اضراب عام على خلفية اقصاءهم من سلك الجباية والاستخلاص وطالبوا بالمساواة بين جميع الاعوان و وحدة قطاع المالية كهيكل موحد ومتكامل...
اضراب اعوان وعملة الادارات المركزية بوزارة المالية
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