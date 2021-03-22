" تلنات " تدخل التاريخ من خلال إطلاق أول قمر صناعي تونسي " تحدّي 1 "

في هذا اليوم ( 22 مارس 2021 ) فتحت مجموعة " تلنات " أبواب التاريخ من أوسع أبوابه من خلال إنجاز تكنولوجي عالي الدقّة ألا وهو إطلاق أول قمر صناعي تونسي في الفضاء .ويحمل القمر الصناعي التونسي اسم " تحدّي 1 " بما يحمل ذلك أيضا من رمزيّة . وقد تم إطلاقه اليوم 22 مارس 2021 على الساعة السابعة و 7 دقائق صباحا بتوقيت تونس بواسطة المركبة الفضائية الروسية " سوايوز - 2 " انطلاقا من القاعدة الفضائية " بايكنور" بكازاكستان.وقد تم تصميم القمر الصناعي " تحدي 1 " وتطويره من قبل خبرات تونسية 100 بالمائة. وسيسمح بنقل المعلومات والمعطيات المهمّة والمفيدة لسكان الأرض من خلال ربط الأشياء الموجودة على الأرض ( أنترنات الأشياء ) عبر الفضاء ولأول مرة في العالم باستعمال البروتوكول الاتصالي " LoRa " المخصص بالأساس للشبكات الأرضية.وتستغرق مهمة هذا القمر الصناعي التونسي من خمس إلى سبع سنوات ( 5 - 7 ) وسيغطّي المناطق البيضاء ... وبمعنى آخر مساحة الأرض غير المغطاة إلى اليوم وهي في حدود 90 بالمائة. وتجدر الإشارة إلى أنه من هنا إلى حلول سنة 2023 يجب توصيل أكثر من 70 مليارا من عناصر أنترنات الأشياء عبر معرّفات وحيدة لنقل واستقبال البيانات المفيدة بشكل منتظم وفي استقلالية تامة في جميع أنحاء العالم.ويهدف حلّ " la puce IoT " المقترح من قبل شركة " تلنات " ومفهومه للشبكة الفضائية إلى ضمان ما يسمّى " مساحة لأنترنات الأشياء " بمعنى استعمال الفضاء بصفة ناجعة وفعالة كجسر اتصالات يمكن الوصول إليه لنقل البيانات المفيدة لسكان الأرض . إنه باختصار " أنترنات الأشياء " المستقبل.ويمكن اليوم القول إنها المرة الأولى في العالم التي يتم فيها تطبيق بروتوكول الاتصال "LoRa" المخصص أساسا للشبكات الأرضية في الفضاء بما يسمح بمضاعفة المساحة أربع مرات إضافة إلى إمكانيات الاتصال وتنويع الاستخدامات.--------------------هي مجموعة من الشركات أسست سنة 1994 وهي حاصلة على شهادة التصديق أو الاعتماد " ISO9001 " في نسخة 2015 . وتعرف المجموعة بكفاءاتها وخبراتها في مجال البحوث والتطوير في هندسة المنتجات والهندسة الالكترونية والميكانيكية في مجالات عدّة على غرار الاتصالات والوسائط المتعددة والطاقة والخدمات المصرفية الإلكترونية والفضاء.