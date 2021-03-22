كاتب عام نقابة المضيفين والمضيفات: إلّي عمل يخلّص..

تحدث كاتب عام نقابة المضيفين والمضيفات مروان الشرميطي في برنامج صباح الناس اليوم الاثنين على اذاعة موزاييك عن حادثة إيقاف ثلاثة مضيفين من الخطوط التونسية إثر ارتكاب مخالفة ديوانيّة في مطار مرسيليا، قائلا ' إلّي عمل يخلّص.. هذا شعارنا.'وأوضح مروان الشرميطي أن نقابة سبقت أن نبهت إلى تعرض بعض زملائهم إلى الهرسلةّ في بعض المطارات ويجب تغيير الطواقم في برمجة الرحلات حتى لا تتم عمليات الاستقطاب..'وسبق أن أصدرت الخطوط التونسية بيانا أعلنت من خلاله انها قررت ايقاف 3 مضيفين تابعين لها عن العمل.وأوضحت الشركة أن قرارها يأتي على اثر ايقافهم من السلطات الفرنسية بسبب مخالفة ديوانية على هامش مشاركتهم في تأمين رحلة تونس- مرسيليا صباح الأحد 21 مارس.وأشارت الي أن إيقاف المضيفين المعنيين عن العمل سيتواصل إلى حين كشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في الغرض.