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عصام الشابي ينتقد قيس سعيد " حان الوقت لتعدل ساعتك على وقع نبض شعبك"‎

Publié le Dimanche 21 Mars 2021 - 22:06 قراءة: 0 د, 55 ث
قال الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك انه يشعر بالاستياء بسبب عدم احتفال رئيس الجمهورية قيس سعيد بعيد الاستقلال.
وكتب عصام الشابي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك :"رئيس الجمهورية لا يتوجه الى شعبه بكلمة في ذكرى استقلال بلاده عن المستعمر الفرنسي( او عن نظام الحماية الفرنسية، إقراها كما تشاء ) ،
و قبلها تجاهل ذكرى إنتصار ثورة الحرية و الكرامة في 14 جانفي الذي مر دون ان تعيره رئاسة الجمهورية إهتماما ...
أعتقد انه حان الوقت كي تعدل، يا سيادة الرئيس، ساعتك على وقع حياة شعبك و نبض وطنك و على إستحقاقات المرحلة قبل فوات الأوان .




سمير الوافي: للأسف هذا يوم حزين ومخزي ومشين في تاريخ تونس


وكان الاعلامي سمير الوافي عبّر عن أسفه الشديد لتجاهل رئيس الجمهورية قيس سعيد لعيد الاستقلال وعدم احتفاله به حتى من خلال توجيه كلمة للشعب التونسي.
واعتبر الوافي أن عدم احتفال الرئيس بعيد الاستقلال يعني أنه لا يحترم تاريخ بلاده ودماء الشهداء الذين ضحوا".
وقال الوافي "للأسف هذا يوم حزين ومخزي ومشين في تاريخ تونس...أصبحت فيه قيم ومعاني الاستقلال مهددة ومرذلة ومستهدفة".



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