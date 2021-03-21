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في عيد الاستقلال، حزب "الشعب يريد" يعلن تقديم أدلة لمحكمة المحاسبات حول تمويل أجنبي لحملة قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية

Publié le Dimanche 21 Mars 2021 - 16:16 قراءة: 0 د, 22 ث
أصدر السبت 20 مارس، حزب الشعب يريد بيانا أعلن من خلاله توصّله ب"أدلة ثابتة وقاطعة" حول استعانة المترشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيد بجهة أجنبية خلال الحملة الانتخابية.

وأوضح الحزب أنه و بعد عرض الأدلة على لجنة قانونية برئاسة أستاذة القانون الدستوري منى كريم تم تقديم تقرير مفصل لمحكمة المحاسبات يوم الجمعة 19 مارس 2021.


واشار حزب الشعب يريد انه سيتم لاحقا عقد ندوة صحفية لإنارة الرأي العام حول مختلف تفاصيل هذه القضية.




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