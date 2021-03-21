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عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين عبد الرؤوف بالي يكشف عن صحفيين عبيد لعبير موسى

عبد الرؤوف بالي
Publié le Dimanche 21 Mars 2021 - 15:06 قراءة: 0 د, 29 ث
نبّه السبت 20 مارس، عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين عبد الرؤوف بالي الي وجود صحفيين عبيد لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي حسب وصفه.

وقال في تدوينة بصفحته على الفايسبوك " فما "صحافيين" اقنان ايه نعم اقنان ما قدروش يغطو لعبير في مؤسساتهم عملوا برتاج للفيديو متاعها على صفحاتهم ... دمتم عبيدا لها".


يذكر أن نقابة الصحفيين كانت اتخذت قرارا بمقاطعة عبير موسي بسبب تعمدها تشويه سمعة صحفي وعاملة نظافة بالبرلمان.

تجدر الاشارة الي أن الصحفيين في صفاقس نفذوا السبت 20 مارس تزامنا مع اجتماع الحزب الدستوري الحر وقفة احتجاجية تنديدا بممارسات عبير موسى.



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