الغنوشي: لا يمكن حل البرلمان الا اذا فشل في انتاج حكومة

قال رئيس مجلس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي خلال مشاركته اليوم الأحد 21 مارس 2021 في الندوة التي نظمها منتدى الحركة الوطنية لمكتب شباب حركة النهضة بمناسبة الذكرى 65 للاستقلال انه لا يوجد أي سبيل دستوري لحل البرلمان إلا في حالة واحدة وهي عجز البرلمان على القيام بدوره في إنتاج حكومة.واكد راشد الغنوشي أن باقي الدعوات لحل البرلمان هي دعوات دكتاتورية.ولاحظ الغنوشي أن ثورة 2011 ليست في قطيعة مع دولة الاستقلال بل هي استدراك لما فاتها تحقيقه خاصة في ما يهم العدالة الاجتماعية والعدالة بين الجهات التي قامت من أجلها ثورة 1964 حيث قامت ثورة الارياف على المدن.وقال إن دولة الاستقلال حقّقت الكثير وكانت لها إنجازات خاصة في التعليم والصحة وتحقيق الاستقرار وكانت لها إخفاقات كذلك خاصة على المستوى السياسي من خلال المحاكمات للخصوم السياسيين بمختلف مشاربهم.