انا يقظ تطلق جائزة برهان بسيس للإفلات من العقاب والاخير يعلق " لولاد ..عندي الحق نشارك فيها؟؟"

كشفت منظمة "أنا يقظ" انها ستطلق "جائزة برهان بسيس للإفلات من العقاب" والتي يتنافس فيها في نسختها الأولى خيرة المفلتين من العقاب لسنة 2021. “وقالت المنظمة على صفحتها أنه سيتم الإعلان عن اسم الفائز/ة يوم الإثنين 22 مارس 2021 والذي سيتحصل على جائزة قيمة من إهداء المنظمة تكريساً لمجهوداته/ها في تكريس ثقافة الإفلات من العقاب.و أشارت المنظمة إلى أنه تم الاختيار في النسخة الأولى لهذه الجائزة على الأشخاص المتمسكين بالحصانة البرلمانية أو القضائية.وقد رد برهان بسيس على ذلك بتوجيه سؤال للمنظمة” لولاد ..عندي الحق نشارك فيها …وإلا هي باسمي واكاهو؟”