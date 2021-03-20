   Om Kalthoum - أراك عصيّ الدمع  

انا يقظ تطلق جائزة برهان بسيس للإفلات من العقاب والاخير يعلق " لولاد ..عندي الحق نشارك فيها؟؟"

Publié le Samedi 20 Mars 2021 - 07:49 قراءة: 0 د, 29 ث
كشفت منظمة "أنا يقظ" انها ستطلق "جائزة برهان بسيس للإفلات من العقاب" والتي يتنافس فيها في نسختها الأولى خيرة المفلتين من العقاب لسنة 2021. “

وقالت المنظمة على صفحتها أنه سيتم الإعلان عن اسم الفائز/ة يوم الإثنين 22 مارس 2021 والذي سيتحصل على جائزة قيمة من إهداء المنظمة تكريساً لمجهوداته/ها في تكريس ثقافة الإفلات من العقاب.


و أشارت المنظمة إلى أنه تم الاختيار في النسخة الأولى لهذه الجائزة على الأشخاص المتمسكين بالحصانة البرلمانية أو القضائية.
وقد رد برهان بسيس على ذلك بتوجيه سؤال للمنظمة” لولاد ..عندي الحق نشارك فيها …وإلا هي باسمي واكاهو؟”





Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 222679

Seifoun  ()  |Samedi 20 Mars 2021 à 09h 10m |           
برهان بسيس مثال حية لقلبان الفيستة و التبلعيت المنتشرين برشا في البلاد و صحة ليه لقى ذاكرة العباد قصيرة و الراجل أصبحت في مدة وجيزة تتهافت عليه الاذاعات و التلفزات ليواصل هوايته المفضلة بيعان الكلام و اللعب على الكلامات سلاحه بعض المفردات الرنانة والكلامات المنمقة المسترسلة التي تغري المتلقي و الخالية من كل أفكار عميقة و مفيدة للناس يعني بلا بلا

RESA67  (France)  |Samedi 20 Mars 2021 à 08h 16m |           
Il y en a d’autres qui méritent de figurer la liste.



En continu

Toutes les news

السبت 20 مارس 2021 | 7 شعبان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:00 18:33 15:53 12:34 06:23 04:56
13°
 15° % 88 :الرطــوبة
تونــس 11°
1.54 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
15°-1113°-714°-714°-915°-9
  • Avoirs en devises
    22051,3

  • (19 mars)
  • Jours d'importation
    158
  •              1 € = 3,28717 DT        1$ =2,76921 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 mars)   1138,3 MDT