أسامة الخليفي " موسي هبّلوها باستطلاعات الراي "

قال رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي في حوار عبر قناة حنبعل ان سياسة الاستقطاب الثنائي والدفع نحو ادلجة الدولة سيؤدي الى كوارث عديدة.وأضاف اسامة الخليفي " الاستقطاب اصبح عنف في الشارع وعربدة في البرلمان وداخل اللجان" متابعا " السونداج هبل الناس".وتابع الخليفي " عبير موسي هبلوها باستطلاعات الراي لذلك فانها في المرة المقبلة لن تشتري " بوق بل سونو".كما انتقد الخليفي رئيس الجمهورية قائلا " ان هنالك من يريد ان يكون مواليا تاما للرئيس مضيفا " تحبوني نقول يحيا رئيس برا يحيا الرئيس و انا وراكم بالبندير".