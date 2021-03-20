   Om Kalthoum - أراك عصيّ الدمع  

أسامة الخليفي " موسي هبّلوها باستطلاعات الراي "

Publié le Samedi 20 Mars 2021 - 07:25 قراءة: 0 د, 29 ث
قال رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي في حوار عبر قناة حنبعل ان سياسة الاستقطاب الثنائي والدفع نحو ادلجة الدولة سيؤدي الى كوارث عديدة.

وأضاف اسامة الخليفي " الاستقطاب اصبح عنف في الشارع وعربدة في البرلمان وداخل اللجان" متابعا " السونداج هبل الناس".


وتابع الخليفي " عبير موسي هبلوها باستطلاعات الراي لذلك فانها في المرة المقبلة لن تشتري " بوق بل سونو".

كما انتقد الخليفي رئيس الجمهورية قائلا " ان هنالك من يريد ان يكون مواليا تاما للرئيس مضيفا " تحبوني نقول يحيا رئيس برا يحيا الرئيس و انا وراكم بالبندير".


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