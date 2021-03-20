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الهاشمي الوزير يتلقّى الجرعة الأولى من لقاح سپوتنيك

Publié le Samedi 20 Mars 2021 - 07:04 قراءة: 0 د, 30 ث
تمّ اليوم الجمعة 19 مارس 2021 دعوة الهاشمي الوزير مدير الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس كورونا لتلقّي الجرعة الأولى من لقاح سپوتنيك الروسي.

ويجدر الإشارة الى أنّ مدير الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا قام في وقت سابق بالتسجيل على منظومة Evax المخصصة لتسجيل المواطنين الراغبين في تلقّي اللقاح ضدّ فيروس كورونا المستجدّ.


كما تحثّ وزارة الصحة كل المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقّي اللقاح ضد فيروس كورونا على التسجيل على منظومة Evax الموضوعة للغرض وذلك عبر الآليات التالية : ‏
على ⁦‪.evax.tn‬⁩www 💻 ‏
الرقم الأخضر 80.10.20.21 ‏
عبر SMS فيه evax على 85.355 ‏
عبر الضغط على #2021*


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