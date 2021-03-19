والدة نذير الكتاري تؤكد أن ابنها وسفيان الشورابي على قيد الحياة وسيعودان قريبا الي تونس

أكدت الجمعة 19 مارس، والدة نذير الكتاري، سنية رجب أن نذير وسفيان الشورابي على قيد الحياة.وأوضحت سنية رجب أن الحكومة الليبية أعلمت رئيس الجمهورية قيس سعيد بذلك مضيفة أنهما بصحة جيدة وسيعودان قريبا الي تونس.يذكر ان نذير الكتاري وسفيان الشورابي اختفيا في ليبيا منذ سبتمبر 2014 وكانت قناة ليبيا الحدث بثت في 2017 تصريحات لعنصرارهابي صرح بانه تمت تصفية نذير الكتاري وسفيان الشورابي في درنة.