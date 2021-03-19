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والدة نذير الكتاري تؤكد أن ابنها وسفيان الشورابي على قيد الحياة وسيعودان قريبا الي تونس

Publié le Vendredi 19 Mars 2021 - 21:07 قراءة: 0 د, 22 ث
أكدت الجمعة 19 مارس، والدة نذير الكتاري، سنية رجب أن نذير وسفيان الشورابي على قيد الحياة.

وأوضحت سنية رجب أن الحكومة الليبية أعلمت رئيس الجمهورية قيس سعيد بذلك مضيفة أنهما بصحة جيدة وسيعودان قريبا الي تونس.


يذكر ان نذير الكتاري وسفيان الشورابي اختفيا في ليبيا منذ سبتمبر 2014 وكانت قناة ليبيا الحدث بثت في 2017 تصريحات لعنصر
ارهابي صرح بانه تمت تصفية نذير الكتاري وسفيان الشورابي في درنة.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 222674

Karimyousef  (France)  |Vendredi 19 Mars 2021 à 21h 55m |           
Si cette information est vrai, ce serait une bonne nouvelle surtout pour leurs familles et leurs proches.



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