وزير تكنولوجيات الاتصال يستقبل وفدا عن البنك الدولي

استقبل وزير تكنولوجيات الاتصال محمد الفاضل كريم اليوم الجمعة 19 مارس 2021 بمقر الوزارة، وفدا عن مجموعة البنك الدولي يتقدمهم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بالحاج، وذلك بحضور فاطمة قرط رئيسة الديوان وإطارات من الجانبين.وتمحور اللقاء حول مشاريع التعاون القائمة بين وزارة تكنولوجيات الاتصال ومجموعة البنك الدولي وضرورة التسريع بتنفيذها في أفضل الآجال بما من شأنه أن يساهم في تعزيز مسار التحول الرقمي للدولة.وكان اللقاء مناسبة للتطرق إلى أهم المشاريع المشتركة خاصة المتعلقة ببرنامج دعم وتمويل المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة المجددة وبرنامج الحوكمة الالكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات الإدارية والذي يهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال إرساء أسس إدارة رقمية ناجعة وعادلة يكون محورها المواطن.وثمّن محمد الفاضل كريّم خلال اللقاء الجهود التي بذلتها مجموعة البنك الدولي في دعم وتمويل العديد من المشاريع الرقمية في بلادنا والتي من شانها أن تساهم في خلق ديناميكية جديدة في النسيج الاقتصادي الوطني مؤكدا في هذا السياق حرص الوزارة على مواصلة توسيع آفاق التعاون مع مجموعة البنك الدولي من اجل تنفيذ مشاريع الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2021-2025.من جانبهم نوّه ممثلو مجموعة البنك الدولي بأهمية تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين معربين عن استعداد البنك لمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها ومشاريعها الرقمية.