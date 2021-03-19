جوهر بن مبارك : قررت الحديث عن تجاوزات قيس سعيد فترة الفخفاخ حتى لا تتواصل الأزمة الحكومية

قال جوهر بن مبارك المستشار السابق لرئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ في مداخلة على قناة التاسعة أنه قرّر الحديث عن التجاوزات الدستورية فترة الفخفاخ لانهاء أزمة متواصلة منذ 2019.وأضاف جوهر بن مبارك " الأزمة الحالية هي نتاج للصراع بين رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي خرق روح الدستور وبين الائتلاف الحاكم وسيتواصل ان ظلت نفس الظروف".وتابع بن مبارك " قيس سعيد غالط الرأي العام ويجب على الشعب أن يواجه الحقيقة".يذكر أن المستشار السابق برئاسة الحكومة جوهر بن مبارك نشر الجمعة 19 مارس، شهادة بخصوص حكومة الياس الفخفاخ.وكشف بن مبارك ما يمكن اعتباره "تحيلا" على الدستور من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد حتى يعود له التكليف.وأوضح بن مبارك أن رئيس الجمهورية طلب من الفخفاخ الاستقالة وأنه بينما كان يفكر في المسألة أعلن رئيس الجمهورية عن استقالة الفخفاخ ووضعه أمام الأمر الواقع قبل ان يقدم الفخفاخ لاحقا استقالته بصفة فعلية.وذكر بن مبارك بلائحة سحب الثقة التي تم تقديمها انذاك لسحب الثقة من الفخفاخ حتى يعود التكليف للبرلمان الا ان الرئيس استبق ذلك واعلن ان الفخفاخ سبق له الاستقالة وبذلك عاد التكليف لرئيس الجمهورية.