علي الكعلي يؤدي زيارة عمل إلى دولة قطر

باب نات -

في إطار العمل على تعزيز التعاون الإقتصادي خاصة على مستوى دفع الإستثمار، يؤدي وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار، علي الكعلي زيارة عمل إلى دولة قطر من 19 إلــى 23 مارس الجاري.وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون الثنائي وإستغلال الإمكانيات المتاحة لدى البلدين لإعطائه دفعا جديدا في المرحلة الراهنة والقادمة، خاصة في ضوء خطة العمل للدفع الاقتصادي ما بعد أزمة COVID19.وستكون الزيارة مناسبة، سيلتقى خلالها الوزير بعدد من الوزراء في الحكومة القطرية إلى جانب لقاءات مع مسؤولي كبرى الشركات ذات القدرات الإستثمارية الهامة الناشطة في القطاعات الواعدة على غرار تكنولوجيات الإتصال والسياحة والزراعة والطاقة وغيرها من القطاعات الهامّة بالإضافة إلى بحث فرص تعزيز التعاون الفني بين البلدين.