الصحفيون والنواب يتضامنون مع صابر، العامل بمشرب البرلمان بعد اهانته وهرسلته من طرف عبير موسي

عبّر الجمعة 19 مارس عدد من نواب البرلمان والصحفيين المرابطين بالبرلمان عن مساندتهم ودعمهم للعامل بمشرب البرلمان صابر، بعد اهانته وهرسلته من قبل رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.وقدّم عدد من الصحفيين باقة ورد لصابر تعبيرا منهم عن احترامهم وتقديرهم له وهو العامل الذي لا تفارقه الابتسامة والمشهود له برفعة اخلاقه من جميع من مروا بمشرب البرلمان.يذكر في نفس السياق أن مكتب مجلس النواب كان عبّر عن تضامنه مع صابر وتم استقباله من طرف رئيس البرلمان ونائبته وعدد من نواب البرلمان وتم أيضا تقديم باقة ورد له كاعتذار على ما لحقه من اهانة من طرف نائبة.يذكر أن عبير موسي قامت في احدى فيديوهاتها بتصوير صابر وهرسلته واستنطاقه بشكل مهين ما جعل العديد من أنصارها يكيلون له الشتائم.