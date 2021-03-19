   Om Kalthoum - دليلي احتار  

الصحفيون والنواب يتضامنون مع صابر، العامل بمشرب البرلمان بعد اهانته وهرسلته من طرف عبير موسي

Publié le Vendredi 19 Mars 2021 - 12:38 قراءة: 0 د, 36 ث
عبّر الجمعة 19 مارس عدد من نواب البرلمان والصحفيين المرابطين بالبرلمان عن مساندتهم ودعمهم للعامل بمشرب البرلمان صابر، بعد اهانته وهرسلته من قبل رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.

وقدّم عدد من الصحفيين باقة ورد لصابر تعبيرا منهم عن احترامهم وتقديرهم له وهو العامل الذي لا تفارقه الابتسامة والمشهود له برفعة اخلاقه من جميع من مروا بمشرب البرلمان.




يذكر في نفس السياق أن مكتب مجلس النواب كان عبّر عن تضامنه مع صابر وتم استقباله من طرف رئيس البرلمان ونائبته وعدد من نواب البرلمان وتم أيضا تقديم باقة ورد له كاعتذار على ما لحقه من اهانة من طرف نائبة.

يذكر أن عبير موسي قامت في احدى فيديوهاتها بتصوير صابر وهرسلته واستنطاقه بشكل مهين ما جعل العديد من أنصارها يكيلون له الشتائم.


Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 222630

Falfoul  (Tunisia)  |Vendredi 19 Mars 2021 à 13h 16m |           
ما تقوم به هو العهر والبهتان بعينه ... التصدي لها بالحزم المطلوب هو واجب وطني ...

RESA67  (France)  |Vendredi 19 Mars 2021 à 12h 50m |           
Très bien. Et le policier de l’aéroport molesté par les moujahidine d’Itilaf el Karama? Qui des députés, est allé le consoler?



En continu

Toutes les news

الجمعة 19 مارس 2021 | 6 شعبان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:59 18:32 15:53 12:34 06:24 04:58
11°
 13° % 82 :الرطــوبة
تونــس
1.03 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
13°-815°-1014°-713°-715°-9
  • Avoirs en devises
    22021,0

  • (18 mars)
  • Jours d'importation
    158
  •              1 € = 3,28717 DT        1$ =2,76921 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 mars)   1190,2 MDT