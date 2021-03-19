رئيس جمعية القضاة التونسيين: هناك مقايضة بين ملفي الطيب راشد والبشير العكرمي

باب نات -

صرح اليوم الجمعة رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية بمقر مكتبة القضاة ان هناك اطراف سياسية تدفع في اتجاه مقايضة ملف الطيب راشد بملف البشير العكرمي في حين ان جمعية القضاة تدعو الي كشف حقيقة الملفين كاملة وتحديد المسؤوليات في كل منها وترتيب الاثار في كنف احترام مبادى المحاكمة العدالة وضمانات حقوق الدفاع .وطلب أنس الحمادي من السلطة التنفيذية رفع يدها على القضاء ومجلس القضاء العدلي بخصوص ملفي الفساد المتعلقين بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي... كما طلب من رئيس الحكومة ان يطلب من وزيرة العدل بالنيابة ان ترفع يدها على الملفين ... مؤكدا ان جمعية القضاة طلبت من قاضي التحقيق المتعهد بالابحاث والنيابة العمومية ممارسة كل صلاحياتهما بخصوص الملفين في كنف الحياد والتجرد وكشف الحقيقة بدون اي تراجع ...وكانت الساحة القضائية، شهدت نهاية السنة المنقضية، اتهامات متبادلة صادرة عن القاضيين بشير العكرمي والطيب راشد، إذ تقدم العكرمي، بصفته وكيلا للجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وقتها، بمراسلة إلى التفقدية العامة بوزارة العدل، يتهم فيها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، بالفساد والرشوة وتوجه بمطلب للمجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة عنه في ثلاثة ملفات.ومن جهته راسل الطيب راشد التفقدية العامة بوزارة العدل، بمكتوب تضمن اتهامات إلى البشير العكرمي منها المتعلق بملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وأخرى تتعلق بامن الدولة، وخرج في حوار تلفزي لينفي كل الإتهامات المنسوبة إليه، مما جعل العكرمي يطالب المجلس الأعلى للقضاء، برفع واجب التحفظ عنه، حتى يتكمن من الرد.وكان مجلس القضاء العدلي المجتمع في جلسته العامة بتاريخ 9 مارس 2021، أعلن عن جملة من القرارات فيما يخص تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل بخصوص عدد من القضاة بشأن اتهامات متبادلة بين القاضيين البشير العكرمي والطيب راشد.وقرر المجلس اعتبار مجلس التأديب متعهدا بملفات التأديب المحالة عليه من قبل وزيرة العدل بالنيابة ورفض إرجاع قرارات الإحالة وتعيين المقررين لإجراء الأبحاث التأديبية اللازمة، بالإضافة إلى إحالة الشبهات المتعلقة بغير القضاة الواردة بالتقرير على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس تطبيقا لأحكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية.