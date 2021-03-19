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راشد الخياري " لدي تسريب يكشف دعم الإمارات لعبير موسي"

Publié le Vendredi 19 Mars 2021 - 07:32 قراءة: 0 د, 32 ث
قال النائب المستقل بمجلس نواب الشعب، راشد الخياري، أن التسريب القادم لرئيس الكتلة الديمقراطية، محمد عمار سيكشف أن عبير موسي تعمل لصالح دولة الإمارات.
وأضاف " التسريب الجديد سيكشف ان رأس الغنوشي مطلب إماراتي فرنسي مضيفا "إن القول بأن عريضة سحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي بسبب أدائه الهزيل كلها حجج واهية".
وتابع " محمد عمار يعترف بأن عبير موسي تعمل لصالح دولة الإمارات وأنهم سيقومون باستخدامها للإطاحة بالغنوشي ثم التخلص منها دون الكشف عن طريقة ذلك.
وقال الخياري" نحن اليوم أمام مافيا حقيقية وأن الطهورية التي يدعيها محمد عبو وسامية عبو وشعارات محاربة الفساد اتضحت أنها كلها كذب.




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 222615

Ifrit  (Switzerland)  |Vendredi 19 Mars 2021 à 09h 20m |           
James bond 0000, je ne comrend pas comment on peut inviter des gens comme ça dans les medias pour pour nous raconter des histoires à dormir debout.

RESA67  (France)  |Vendredi 19 Mars 2021 à 08h 52m |           
Hhh. C’est un Dhoubab azrag au titre de député. Il a peut-être compris que c’est le moment où jamais d’espérer un poste avec Ennahdha. C’est pour quand les prochaines élections déjà?
Franchement je ne suis pas un supporter d’Ennahdha mais eux au moins ils sont cohérents, qu’on soit d’accord avec eux ou pas. C’est ça la politique. Par contre les Kawadas de tous bords, vous faites pitié. Tous les partis ayant réussi en Tunisie avaient reçu du financement étranger. C’est pour cela qu’ils cachent leurs comptes...



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