راشد الخياري " لدي تسريب يكشف دعم الإمارات لعبير موسي"

قال النائب المستقل بمجلس نواب الشعب، راشد الخياري، أن التسريب القادم لرئيس الكتلة الديمقراطية، محمد عمار سيكشف أن عبير موسي تعمل لصالح دولة الإمارات.وأضاف " التسريب الجديد سيكشف ان رأس الغنوشي مطلب إماراتي فرنسي مضيفا "إن القول بأن عريضة سحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي بسبب أدائه الهزيل كلها حجج واهية".وتابع " محمد عمار يعترف بأن عبير موسي تعمل لصالح دولة الإمارات وأنهم سيقومون باستخدامها للإطاحة بالغنوشي ثم التخلص منها دون الكشف عن طريقة ذلك.وقال الخياري" نحن اليوم أمام مافيا حقيقية وأن الطهورية التي يدعيها محمد عبو وسامية عبو وشعارات محاربة الفساد اتضحت أنها كلها كذب.