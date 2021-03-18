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ياسين العياري يطالب بتوفير طبيب نفسي في البرلمان واخضاع النواب لتحاليل تعاطي المخدرات

Publié le Jeudi 18 Mars 2021 - 21:42 قراءة: 0 د, 35 ث
أصدر الخميس 18 مارس، النائب ياسين العياري بيانا عبّر من خلاله عن ادانته لكل أنواع العنف الجسدي و اللفظي و التعسف في إستعمال السلطة الذي نال مواطنين و موظفين من نواب شعب.

وحمّل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع إلى النيابة العمومية التي اعتبرها متقاعسة في تطبيق القانون على النواب حين يكونون في حالة تلبس بخرق للقانون.


ودعا العياري رئيس المجلس إلى توفير طبيب نفسي قار في المجلس على ذمة النواب، مشددا على أن ما حصل من عنف و هسترة و بارانويا، يستحق متابعة نفسية دقيقة.

وطالب بإخضاع النواب وجوبا لتحاليل تعاطي مخدرات قبل دخول المجلس، وقال ان "مشاهد الهيجان و الهسترة و العنف لا نرجح أن تكون نابعة من أشخاص في وضعيات طبيعية".




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 222607

Scorpio  (France)  |Jeudi 18 Mars 2021 à 22h 09m |           
وأنا أذكر أن حركة أمل وعمل التي تعطي الدروس وتطالب وتدعو وتعد بالتصويت لرفع الحصانة يمثلها 3 نواب فقط. عاش من عرف قدره



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