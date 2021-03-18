عضوان بالمكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين يرفضان اصدار قرار بمقاطعة كتلة الدستوري الحر في البرلمان

كشف الخميس 18 مارس، الصحفي باذاعة موزاييك أن عضوين في المكتب التنفذيذي لنقابة الصحفيين يرفضان اصدار بيان في مستوى انتظارات الصحفيين.وقال الحبيب وذان في تدوينة بصفحته على الفايسبوك مشيرا إلى هذين العضوين "يحبوه بيان بعنوان "نامي ودعي القمر يعتمد على نفسه وينير الأرض لوحده هذه الليلة".وكان وذان اعتبر أن بيان نقابة الصحفيين المنتظر اصداره يجب أن يتضمن قرارا بمقاطعة كتلة الدستوري الحر وتجديد التأكيد على مقاطعة كتلة ائتلاف الكرامة.ونبّه الي أن أي قرار يصدر لا يتضمن مقاطعة الدستوري الحر فذلك يعني أن النقابة تكيل بمكيال لائتلاف الكرامة ومكيال اخر للدستوري الحر.يذكر أن لجنة اخلاقيات المهنة بنقابة الصحفيين اصدرت بيانا أدانت فيه تشويه عبير موسي للصحفي سرحان الشيخاوي ولعاملة النظافة بالبرلمان وطالبت موسي بالاعتذار.