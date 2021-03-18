رضا بلحاج: ما قامت به عبير موسي اليوم هو الخط الذي إنتهجته منذ سنوات في ضرب المحامين

اعتبر الخميس 18 مارس، رئيس الهيئة التأسيسية لحزب الأمل رضا بلحاج، في تدوينة عبر صفحته على فايسبوك أن الممارسات التي تقوم بها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في مجلس نواب الشعب قد تعودت عليها منذ سنوات وتعود إلى ما قبل الثورة.وأوضح بلحاج أن عبير موسي تعودت على هذه الممارسات للتضييق على المحامين والحد من حرية تعبيرهم.ودعا رضا بلحاج الديمقراطيين إلى أن "يتعاملوا بمبدئية مع كل الممارسات الفاشية".