جلسة عمل بين لجنة الصناعة وممثلي إدارة التعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة يوم الخميس 18 مارس 2021 حضوريا وعبر وسائل التواصل عن بعد، للتداول حول مقترح برنامج أنشطة لدعم لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بحضور ممثلي إدارة التعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وفي مفتتح الجلسة أوضحت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن مقترح برنامج دعم لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة يندرج في إطار اتفاقية التعاون المبرمة مع مجلس نواب الشعب لتعزيز قدرات اللجان في دراسة مشاريع القوانين المعروضة عليها والمواضيع التي تتناولها، مشيرة إلى أنه تم ضبط برنامج تكوين يتوافق مع اختصاصات كل لجنة، مضيفة أنه بإمكان أعضاء اللجنة اقتراح ما يمكن تعديله أو إضافته للبرنامج التكويني المقترح.ومن جانبهم ثمن أعضاء اللجنة التعاون والدعم المتواصلين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لفائدة المؤسسة البرلمانية، مقترحين إضافة وحدات تكوينية حول السلامة والأمن بالمناطق الصناعية وتقنيات وصياغة النصوص القانونية المتعلقة بقطاع المحروقات والحوكمة، فضلا عن الدعوة إلى تنظيم أيام دراسية برلمانية يتفق على تحديد مضامينها لاحقا.