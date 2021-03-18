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طارق الكحلاوي: تعضريط عبير موسي يتمدد ليشمل اي مواطن لا يصطف وراء رؤيتها الفاشية

Publié le Jeudi 18 Mars 2021 - 14:22 قراءة: 0 د, 33 ث
انتقد الخميس 18 مارس، الناشط السياسي طارق الكحلاوي سلوك رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي في مجلس نواب الشعب.

وقال طارق الكحلاوي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك " تشويه سمعة صحفي. إهانة وتشويه عاملة نظافة. استهداف والتهجم على موظفين عموميين من إداريي المجلس. اعتراض نادل والتحقيق معه بوليسيا والراجل مسكين خايف على خبزتو يجاوب بالسيف. حتى كاتب عام النقابة الأساسية تهرسل فيه".


واضاف الكحلاوي " تعضريط عبير موسي يتمدد ليشمل اي مواطن لا يصطف وراء رؤيتها الفاشية للوضع في البلاد".
وجدد طارق الكحلاوي دعوته إلى قطع بث الانترنت في مراكز السيادة خاصة أثناء اشتغالها قائلا " وقتها برشة تفركيح وفوضى وهمجية اتوة يطيح في الماء".



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 222568

Sarih  (Tunisia)  |Jeudi 18 Mars 2021 à 15h 21m |           

Scorpio  (France)  |Jeudi 18 Mars 2021 à 15h 17m |           
Quelle solution propose ce faiblard. Au lieu d'appeler à s'unir tous contre cette fachiste et appeler tous les députés à la priver de son immunité parlementaire en vue de lui faire un procès, il appelle juste à couper l'internet!!

Au contraire, Internet ça permet au moins d'enregistrer ce qu'elle fait et en absence d'enregistrement, il n'y aura aucune preuve.

C'est la proposition de celui qui ne veut pas s'opposer frontalement à Abir mais cherche juste à s'en distinguer.

Retourne cher ami chez tes Abbou et compagnie. Vous avez bien fait de quitter le navire de Marzouki, cela a montré à quel point vous étiez des lâches et des arrivistes. Et nous a montré combien il est différent de vous et plus noble que vous et à quel point il tient à ses principes.



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