طارق الكحلاوي: تعضريط عبير موسي يتمدد ليشمل اي مواطن لا يصطف وراء رؤيتها الفاشية

انتقد الخميس 18 مارس، الناشط السياسي طارق الكحلاوي سلوك رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي في مجلس نواب الشعب.وقال طارق الكحلاوي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك " تشويه سمعة صحفي. إهانة وتشويه عاملة نظافة. استهداف والتهجم على موظفين عموميين من إداريي المجلس. اعتراض نادل والتحقيق معه بوليسيا والراجل مسكين خايف على خبزتو يجاوب بالسيف. حتى كاتب عام النقابة الأساسية تهرسل فيه".واضاف الكحلاوي " تعضريط عبير موسي يتمدد ليشمل اي مواطن لا يصطف وراء رؤيتها الفاشية للوضع في البلاد".وجدد طارق الكحلاوي دعوته إلى قطع بث الانترنت في مراكز السيادة خاصة أثناء اشتغالها قائلا " وقتها برشة تفركيح وفوضى وهمجية اتوة يطيح في الماء".