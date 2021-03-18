دعم والمساندة لموقف بلادنا للإسراع في إرجاع النفايات الإيطالية





في إطار سعي وزارة الشؤون المحلية والبيئة للحصول على الدعم والمساندة لموقف بلادنا للإسراع في إرجاع النفايات الإيطالية ، تمً بعد ظهر يوم الثلاثاء 16 مارس2021، تنظيم اجتماع عبر التناظر المرئي لمكتب اتفاقية باماكو المتعلقة بحظر استيراد النفايات الخطرة إلى افريقيا والتحكم في حركتها عبر الحدود، وذلك تحت إشراف ارليني سودان، رئيسة مؤتمر الأطراف لهذه الاتفاقية ووزيرة السياحة والبيئة بالكونغو، وبحضور كمال الدوخ، وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة، بمشاركة عدد من إطارات وزارة الشؤون المحلية والبيئة، ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.وخُصًص هذا الاجتماع لاستعراض المساعي والمستجدات حول هذا الملف من الطرف التونسي والتنسيق القائم مع السلطات الايطالية في هذا الخصوص والتعرف على الخطوات القادمة التي سيتم اعتمادها من طرف رئاسة المؤتمر لدعم موقف تونس تجاه هذا الملف والإسراع في إيجاد الحلول العملية لإرجاع النفايات إلى بلد المصدر في أسرع الأوقات مثمنين المجهودات المبذولة من طرف الدولة التونسية وحرصها على معالجة هذا الملف عبر المساعي الدبلوماسية ، بعد التأكد من اقتناع السلطات الايطالية بموقف تونس وتفاعلها الإيجابي مع كل المساعي التي يتم القيام بها لإرجاع النفايات إلى بلد المصدر في اقرب الآجال .وقد تمً في ختام الاجتماع الاتًفاق على مواصلة التًنسيق والمتابعة مع امانة اتفاقية باماكو لكل المستجدات وتغييرها على تقديم المرافقة والمساعدة لتونس لإيجاد حلً نهائي لملف النفايات الإيطالية.