رئيس الجمهورية يعود محمد الناصر في المصحة

عاد رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر يوم أمس الرئيس السابق محمد الناصر في المصحة إثر تعرضه لوعكة صحية، واطمأن على صحته وتحادث مع الطاقم الطبي المشرف على متابعة وضعه الصحي، متمنيا له الشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية.



