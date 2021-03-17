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رئيس الجمهورية يعود محمد الناصر في المصحة

Publié le Mercredi 17 Mars 2021 - 23:53 قراءة: 0 د, 11 ث
عاد رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر يوم أمس الرئيس السابق محمد الناصر في المصحة إثر تعرضه لوعكة صحية، واطمأن على صحته وتحادث مع الطاقم الطبي المشرف على متابعة وضعه الصحي، متمنيا له الشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية.

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