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سمير الوافي: مهما ضخّم فيراج قيس سعيد وأبواقه الزيارة الي ليبيا فهي لن تنجح الا بزيارة أخرى ضرورية لرئيس الحكومة

Publié le Mercredi 17 Mars 2021 - 21:29 قراءة: 0 د, 25 ث
أكد الاربعاء 17 مارس، الاعلامي سمير الوافي على أهمية زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد الي ليبيا رغم نقائصها.

واعتبر أن زيارة قيس سعيد لن تكتمل ولن تنجح الا بزيارة أخرى ضرورية لرئيس الحكومة لتفعيل نوايا وشعارات وخطب هذه الزيارة.


وقال " إن زيارة رئيس الجمهورية إلى ليبيا لن تتجاوز الرمزية والديبلوماسية...بدون حضور من يمثل الحكومة أو حتى وجود تنسيق معها...باعتبارها الجهاز التنفيذي الذي يحول القرارات والخطابات والنوايا الى واقع وإلى إتفاقيات ملزمة مهما ضخّمها و جملها فيراج الرئيس قيس سعيد وأبواقه المنتشرة".






Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 222536

Fenac  (Tunisia)  |Mercredi 17 Mars 2021 à 22h 53m |           
كان جاء على حد رءيس الجنهورية راهو سمير الوافي ما أزال فار حبي

Fenac  (Tunisia)  |Mercredi 17 Mars 2021 à 22h 52m |           
خوذ العلم من روس لفكارن



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