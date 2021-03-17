إنعقد بمقرّ وزارة الصحّة مساء يوم الأربعاء 17 مارس 2021 مجلس جهوي للصحة مخصص لولاية بنزرت وذلك بإشراف وزير الصحة فوزي مهدي وبحضور والي بنزرت وممثلي الجهة بمجلس نواب الشعب إلى جانب الكاتب العام المساعد للإتحاد الجهوي للشغل وعدد من الإطارات الجهوية والمسؤولين بالإدارة المركزية.



وقد تركزت النقاشات بالخصوص حول السبل الكفيلة بمزيد النهوض بالوضع الصحي بالجهة والعمل على التسريع بإنجاز المشاريع الصحية المبرمجة بالإضافة إلى دعم الجهة الصحية بالموارد البشرية والتجهيزات الطبية الضرورية وذلك بهدف مزيد تحسين وتقريب الخدمات الصحية لمواطني هذه الولاية.



