موزاييك: رئاسة الحكومة تحتجّ لدى رئاسة الجمهورية بسبب صورة توديع سعيد في المطار

كشفت إذاعة موزاييك من مصادر وصفتها بالمسؤولة داخل رئاسة الحكومة أنّ مصالح الإعلام لدى رئاسة الحكومة ستحتج لدى مصالح الإعلام برئاسة الجمهورية، وذلك بسبب نشر صور لموكب مغادرة رئيس الجمهورية نحو الشقيقة ليبيا.وحسب مصادر الاذاعة فقد اعتبرت رئاسة الحكومة ذلك تصرّفا لا يليق بنواميس الدولة ويزيد في ترذيل صورة رئاسة الجمهورية.جدير بالذكر ان الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية صورا لتوديع رئيس الجمهورية كلاّ من والي تونس الشاذلي بوعلاق وشيخة مدينة تونس سعاد عبد الرحيم وتبادل التحية وأظهرت الصورتان رئيس الحكومة خلف سعيّد.