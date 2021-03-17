   Next: Gharsa - كحلة الأهذاب  

موزاييك: رئاسة الحكومة تحتجّ لدى رئاسة الجمهورية بسبب صورة توديع سعيد في المطار

Publié le Mercredi 17 Mars 2021 - 10:45 قراءة: 0 د, 25 ث
كشفت إذاعة موزاييك من مصادر وصفتها بالمسؤولة داخل رئاسة الحكومة أنّ مصالح الإعلام لدى رئاسة الحكومة ستحتج لدى مصالح الإعلام برئاسة الجمهورية، وذلك بسبب نشر صور لموكب مغادرة رئيس الجمهورية نحو الشقيقة ليبيا.

وحسب مصادر الاذاعة فقد اعتبرت رئاسة الحكومة ذلك تصرّفا لا يليق بنواميس الدولة ويزيد في ترذيل صورة رئاسة الجمهورية.


جدير بالذكر ان الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية صورا لتوديع رئيس الجمهورية كلاّ من والي تونس الشاذلي بوعلاق وشيخة مدينة تونس سعاد عبد الرحيم وتبادل التحية وأظهرت الصورتان رئيس الحكومة خلف سعيّد.


Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 222497

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 17 Mars 2021 à 11h 17m |           
مستوى منحط بلغ الحضيض
نصيحتي ...
ان اجبته فرجت عنه وان لم تجبه كمدا يموت
ثم المعاملة بالمثل

Sly  (Tunisia)  |Mercredi 17 Mars 2021 à 10h 54m |           
تصرّف صبياني متاع مفرخة




En continu

Toutes les news
.

الأربعاء 17 مارس 2021 | 4 شعبان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:57 18:30 15:52 12:35 06:27 05:01
15°
 17° % 51 :الرطــوبة
تونــس
3.09 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
17°-915°-911°-815°-914°-9
  • Avoirs en devises
    21856,6

  • (15 mars)
  • Jours d'importation
    157
  •              1 € = 3,28351 DT        1$ =2,76545 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 mars)   1192,2 MDT