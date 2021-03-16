شقشوق والزار يتباحثان كيفية احداث مسارات تصدير النتوجات الفلاحية

استقبل صباح اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 معز شقشوق وزير النقل واللوجستيك عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مرفوقا بايناس بالسعد نقارة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المكلفة بالمعارض والمرأة الفلاّحة حيث تم طرح المسائل ذات الصلة بقطاع اللوجستية والنقل في علاقتها بتصدير المنتوجات الفلاحية واستعراض مختلف الحلول الناجعة لحل الاشكاليات العالقة.فعلى مستوى المعابر الحدودية تمت الدعوة إلى اهمية تحديد مسلك خاص بالمنتوجات الفلاحية وكيفية تنظيم العمل بالمعابر الحدودية بهدف تسهيل تدفق المنتوجات الفلاحية.كما تطرقت الجلسة إلى البحث في كيفية احداث مسارات خاصة بالمواطنين المغاربة والأفارقة بالمطارات التونسية مع تدعيم خطوط بحرية وجوية لتامين شحن المنتوجات الفلاحية.كما شكل موضوع نقل العملة الفلاحيين محورا اساسيا في النقاش بين الطرفين اتفقا خلاله على ضرورة تامين هذا الصنف من النقل في كنف السلامة ومنع استغلال شاحنات نقل البضائع منوهين بالحل المقترح والمتعلق بتشجيع شركات خدمات على الاستثمار في هذا المجال من خلال منحها تسهيلات جبائية لتوفير حافلات صغيرة لنقل الأشخاص او اعتماد شركة تعاونية مدعمة من الدولة للنشاط في نقل العملة الفلاحيين.وأكد معز شقشوق على أهمية دور قطاع النقل واللوجستيك في دعم التظاهرات الوطنية والدولية ذات الصلة بالقطاع الفلاحي، مذكرا بعراقة المؤسسات الوطنية للنقل في هذا المجال من خلال ما توفّره من تسهيلات للتنقل للقيام بالتحضيرات اللازمة في إطار مشاركة الإتحاد في التظاهرات ذات الصلة بالمجال في الخارج وكذلك لتشجيع الأجانب للمشاركة في التظاهرات الفلاحية التي تنتظم بتونس.واستعرض الوزير المشاريع في طور الانجاز والمبرمجة والتي ستعزز نسق النمو الاقتصادي خاصة الفلاحي منه على غرار الاستثمار في مجال الشحن الجوي في مختلف المطارات الداخلية وتركيز المناطق اللوجستية بكامل انحاء البلاد .من جانبه نوه عبد المجيد الزار بتقاليد العلاقة بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد والبحري وبين مؤسسات النقل الوطنية داعيا الى مزيد تعزيز التعاون بين هذين القطاعين الحيويين على غرار دعم الصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري، والتمتع بتعريفات تفاضلية جوا وبحرا وبرا خاصة في ظل تداعيات فيروس covid 19.