بولبابه سالم لقناة نسمة: تونس في مرمى الصراع الإقليمي ، التنصت شغل مخابرات و الصراع انتقل من ليبيا الى تونس

أكد الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم في برنامج "هات الصحيح" على قناة نسمة أن قضية التسريبات و التنصت على البرلمان هي عمل مخابراتي من اجل تشكيل مشهد سياسي جديد يتجاوز نتائج انتخابات 2019 ، و لاحظ ان التسريبات الأخيرة المتعلقة بالنائب محمد عمار تتطابق مع ما يحدث في الواقع من خلال ترذيل مؤسسة البرلمان و صياغة الملفات ضد الخصوم .و قال ايضا ان تونس في مرمى الصراع الاقليمي و ما حدث في ليبيا انتقل الى تونس لكن بأدوات غير عسكرية عبر اختراق الأحزاب و تكثيف القصف الاعلامي داخليا وخارجيا .