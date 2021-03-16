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بولبابه سالم لقناة نسمة: تونس في مرمى الصراع الإقليمي ، التنصت شغل مخابرات و الصراع انتقل من ليبيا الى تونس

Publié le Mardi 16 Mars 2021 - 16:11 قراءة: 0 د, 29 ث
أكد الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم في برنامج "هات الصحيح" على قناة نسمة أن قضية التسريبات و التنصت على البرلمان هي عمل مخابراتي من اجل تشكيل مشهد سياسي جديد يتجاوز نتائج انتخابات 2019 ، و لاحظ ان التسريبات الأخيرة المتعلقة بالنائب محمد عمار تتطابق مع ما يحدث في الواقع من خلال ترذيل مؤسسة البرلمان و صياغة الملفات ضد الخصوم .

و قال ايضا ان تونس في مرمى الصراع الاقليمي و ما حدث في ليبيا انتقل الى تونس لكن بأدوات غير عسكرية عبر اختراق الأحزاب و تكثيف القصف الاعلامي داخليا وخارجيا .


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