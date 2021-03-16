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أحمد المغيربي في ذمّة الله

Publié le Mardi 16 Mars 2021 - 07:39 قراءة: 0 د, 20 ث
انتقل الى جوار ربه المغفور له أحمد المغيربي المسير و المدرب و اللاعب الدولي السابق.

ونعت الهيئة المديرة و العائلة الموسعة للملعب التونسي المرحوم رمز الملعب التونسي في تدوينة نشرتها على صفحة الفريق بالفايسبوك.


والراحل من مواليد 1946 لاعب سابق في الملعب التونسي والمنتخب الوطني وسبق له تدريب العديد من الفرق.


رحم الله الفقيد بواسع رحمته وجعل مثواه الجنة

الله أكبر وإنا لله وإنا إليه راجعون


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