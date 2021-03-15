معز بولحية ينسحب من تقديم برنامج الأحد الرياضي

أعلن الاثنين 15 مارس، الإعلامي معز بولحية تخليه عن تقديم برنامج الأحد الرياضي على القناة الوطنية الأولى.وكشف معز بولحية في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك أن " صور هلال الشابة ...القطرة التي أفاضت الكأس".وأشار معز بولحية أنه سيخوض تجربة إعلامية جديدة، متقدما بالشكر إلى الشرفاء والشريفات فقط داخل مؤسسة التلفزة التونسية.وكان مقدم فقرة مافيولا في الأحد الرياضي محمد بن حسانة قد أعلن الأسبوع الماضي انسحابه من البرنامج بسبب الانتقادات التي طالته من أحباء النادي الرياضي الصفاقسي في مباراتهم مع النادي الأفريقي والتي انتهت بالتعادل وشهدت اعتداءات بالعنف في نهايتها.صور هلال الشابة ...القطرة التي أفاضت الكأسقررت اليوم رسميا التخلي عن تقديم برنامج الأحد الرياضي ، تحملت هذه المسؤولية باتفاق مع المدير العام ولفترة محدودة في الزمن قبل خوض تجربة إعلامية جديدة .. شكرا لكل من ساندني وشكرا لكل من انتقدني ، شكرا للزملاء والزميلات من الشرفاء والشريفات " فقط" في مؤسستي الأم .