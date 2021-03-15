سمير الوافي يعبّر عن أسفه للسيرك السياسي الصبياني لقيس سعيد في قابس

انتقد الاعلامي سمير الوافي ممارسات رئيس الجمهورية قيس سعيد على هامش زيارته الأحد 14 مارس الي قابس.واعتبر ان ما قام به رئيس الجمهورية يتنزل في اطار سيرك سياسي صبياني لا علاقة له بمشاغل المواطنين وفي بلاد على وشك الانهيار.وقال الوافي "قابس فيها 13 معتمدية...ومنهم كلهم إختار الرئيس الحامة مسقط رأس الغنوشي ليزورها ويتجول ويصلي فيها...ويثير فيها هتافات جاهزة " الشعب يريد إسقاط البرلمان "...ثم لتركز صفحة الرئاسة على ذلك ويصفق الفيراج المتحمس...وكأن الرئيس ركب الطائرة نحو قابس من أجل ذلك المشهد تحديدا...نكاية في غريمه السياسي والشخصي الغنوشي".وعلق متأسفا "فعلا أصبحنا نتابع سيرك سياسي صبياني...لا علاقة له بواقع المواطن المسكين...في بلاد على وشك الإفلاس والإنهيار...!!!".