   R Jornou - تعليلة  

سمير الوافي يعبّر عن أسفه للسيرك السياسي الصبياني لقيس سعيد في قابس

Publié le Lundi 15 Mars 2021 - 12:34 قراءة: 0 د, 33 ث
انتقد الاعلامي سمير الوافي ممارسات رئيس الجمهورية قيس سعيد على هامش زيارته الأحد 14 مارس الي قابس.

واعتبر ان ما قام به رئيس الجمهورية يتنزل في اطار سيرك سياسي صبياني لا علاقة له بمشاغل المواطنين وفي بلاد على وشك الانهيار.


وقال الوافي "قابس فيها 13 معتمدية...ومنهم كلهم إختار الرئيس الحامة مسقط رأس الغنوشي ليزورها ويتجول ويصلي فيها...ويثير فيها هتافات جاهزة " الشعب يريد إسقاط البرلمان "...ثم لتركز صفحة الرئاسة على ذلك ويصفق الفيراج المتحمس...وكأن الرئيس ركب الطائرة نحو قابس من أجل ذلك المشهد تحديدا...نكاية في غريمه السياسي والشخصي الغنوشي".
وعلق متأسفا "فعلا أصبحنا نتابع سيرك سياسي صبياني...لا علاقة له بواقع المواطن المسكين...في بلاد على وشك الإفلاس والإنهيار...!!!".


Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 222387

RESA67  (France)  |Lundi 15 Mars 2021 à 15h 53m |           
Utliliser la religion a des fins politiques très répandue en Tunisie. KS semble s’attaquer à ses adversaires politiques, sur le même terrain. Pendant ce temps là, les gros perdants sont les Tunisiens.

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 15 Mars 2021 à 15h 11m |           
سمير الوافي قد نختلف معه في كثير من افكاره لكنه من ادرى الناس بالتمثيل والاخراج السياسي
وعندما يتحدث عن "السيرك السياسي الصبياني لقيس سعيد في قابس" لا نملك الا تصديقه
خاصة عندما لم نر انجازا يذكر لقيس سعيد وتخاذله عن اظهارالحقائق في ما يتم عنده في القصر مثل الظرف المسموم والتلاقيح الاماراتية

Oceanus  ()  |Lundi 15 Mars 2021 à 13h 29m |           
Le cirque c est celui de samir el wafi pas de kais saied.saied est un million de fois plus propre que samir el wafi

Lechef  ()  |Lundi 15 Mars 2021 à 13h 01m |           
Dans la vie de l'être humain, il y a du positif comme du négatif....donc, les mauvaises intentions successives de Samir envers la Présidence, montre plutôt la négativité des positions de Samir ......



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