   Om Kalthoum - أنت الحب  

امام سجن المرناقية: أنصار ونواب قلب تونس ينظمون وقفة مساندة للقروي ‎

Publié le Dimanche 14 Mars 2021 - 12:53 قراءة: 0 د, 24 ث
شارك عدد من أنصار ونواب حزب قلب تونس صباح اليوم الأحد 14 مارس في وقفة تضامنية مع رئيس الحزب المودع بالسجن المدني بالمرناقية.
وطالب أعضاء حزب قلب تونس، بضرورة ''وقف حد للمظلمة التي يتعرض لها نبيل القروي بسبب مواقفه السياسية''، على حد تعبيرهم.

يذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس المختصة في قضايا الفساد المالي قررت نقض قرار قاضي التحقيق القاضي بالإفراج عن نبيل القروي والابقاء عليه تحت مفعول بطاقة الايداع بالسجن للصادرة في حقه في قضية تبييض الأموال.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 222354



En continu

Toutes les news
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:54 18:28 15:51 12:35 06:32 05:06
18°
 18° % 32 :الرطــوبة
تونــس
8.23 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
18°-816°-1015°-1115°-1016°-6
  • Avoirs en devises
    22053,1

  • (12 mars)
  • Jours d'importation
    158
  •              1 € = 3,29589 DT        1$ =2,76015 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 mars)   1262,5 MDT