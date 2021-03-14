امام سجن المرناقية: أنصار ونواب قلب تونس ينظمون وقفة مساندة للقروي ‎

شارك عدد من أنصار ونواب حزب قلب تونس صباح اليوم الأحد 14 مارس في وقفة تضامنية مع رئيس الحزب المودع بالسجن المدني بالمرناقية.وطالب أعضاء حزب قلب تونس، بضرورة ''وقف حد للمظلمة التي يتعرض لها نبيل القروي بسبب مواقفه السياسية''، على حد تعبيرهم.يذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس المختصة في قضايا الفساد المالي قررت نقض قرار قاضي التحقيق القاضي بالإفراج عن نبيل القروي والابقاء عليه تحت مفعول بطاقة الايداع بالسجن للصادرة في حقه في قضية تبييض الأموال.