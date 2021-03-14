العرض قبل الأول للكوميديا الراقصة "أليس" رحلة خيالية ساحرة "جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية تنظم ثلاثة لقاءات حوارية بعنوان " قراءات نسوية لكتابات نسوية"

تنظم جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية ثلاث لقاءات حوارية تحت عنوان" قراءات نسوية لكتابات نسوية "، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة الموافق للثامن من مارس من كل سنة.وتخصص هذه اللقاءات الحوارية لتقديم ثلاث إصدارات لنساء ناشطات، يتم من خلالها مناقشة مواضيع تتعلق بالإلتزام السياسي والتجربة السجنية ومقاومة المناضلات ، والثورة ونقيضها - و"ثورة النساء"، وتفكيك نظام النوع .وفي علاقة بموضوع النساء والسياسة سيخصص اللقاء الحواري الأول ليوم 19 مارس الجاري بالمكتبة الوطنية، لتقديم ومناقشة كتاب "بنات السياسة"، وهو كتاب جماعي، يكشف شهادات عن تفاصيل التجربة الذاتية السجنية لسجينات اليسار التونسي والفعل السياسيأما اللقاء الحوار الثاني والذي ينعقد بدوره بالمكتبة الوطنية يوم 27 مارس الجاري، فسيخصص لموضوع "النساء يقرأن" من خلال مناقشة كتاب الثورة ونقيضها للطيفة لخضر من خلال التركيز على محورين رئيسيين هما " قراءة التاريخ المعاصر: قراءة للمجتمع" و "الثورة والفعل الاجتماعي والسياسي".وتختتم سلسلة الحوارات يوم 3 أفريل بالمعهد العربي لحقوق الانسان بلقاء حوار ي حول موضوع النساء في ضوء الحضارة العربية والإسلامية من خلال مناقشة كتاب رجاء بن سلامة " نظم وفوضى النوع الاجتماعي" .وتنتظم هذه التظاهرات بالتعاون بين جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان ومؤسسات فريديريش إيرتشتسفتينغ مكتب تونس، والمعهد العربي لحقوق الانسان.