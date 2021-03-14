الخارجية ترد على تصريحات هشام المدب حول ليبيا

"تبعا لما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات غير مسؤولة حول العلاقات التونسية الليبية صادرة عن من لا صفة له ولا يمثل إلا نفسه ولا يلزم الدولة التونسية في شيء، تُعرب وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن استغرابها الشديد من تكرر المحاولات اليائسة للتشويش على الروابط الأخوية الصادقة التي تجمع الشعبين التونسي والليبي.



وإذ تستنكر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج هذه التصريحات وترفضها بشدة وتدعو إلى الكف عنها لأنها لن تفلح بأي حال من الأحوال في بلوغ مآربها المعلومة، فإنها تجدد التذكير، بالمناسبة، بأن لدى تونس قناعة راسخة بأن ما يجمعها بالشقيقة ليبيا من تاريخ مشترك، وأواصر حضارية واجتماعية وثقافية متينة، وايمان قوي بوحدة المصير وبقيم التضامن والتكامل والتآزر هي مكتسبات صلبة ومبادئ ثابتة أسمى بكثير من كل اعتبارات أخرى، وهي، كذلك، الرافد الحقيقي لتوطيد وشائج الأخوة وعلاقات التعاون في كل المجالات لتحقيق التنمية الشاملة والمتضامنة في البلدين والتي تلبي التطلعات المشروعة للشعبين التونسي والليبي في الاستقرار والنماء."

عبّرت وزارة الخارجية عن استغرابها من التصريحات ''غير المسؤولة'' للناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية والعميد المتقاعد هشام المدب والتي تمس من عراقة العلاقات التونسية الليبية, حسب بيان الخارجية.وكان الناطق السابق باسم وزارة الداخلية، قد صرح إن على تونس غلق الحدود مع ليبيا في صورة عدم حصولها على مشاريع اقتصادية غلى غرار مصر وتركيا.وأضاف “نحن نقول لن نقبل بذلك، فليبيا متنفس طبيعي للاقتصاد التونسي ولازم نأخذ بالنا في التعامل مع شركاتنا، نأخدوه بأي طريقة، وإلا سنغلق حدودنا في الخروج والدخول... اما ان يكون لنا نصيب في اعمار ليبيا...والا الحدود نبنوها حيط”.وتابع “لازم يتم مراجعة هذا، مفيش حديث، عندنا ولادنا وعندنا شركاتنا، مكنش هناك اتفاق لن نوافق على شيء، وعندنا ما يقلب الطاولة وسنغلق الحدود”.