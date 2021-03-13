تم وضعه في مضافة في ليبيا ثم تم تسفيره لسوريا ..محاكمة استاذ جامعي عاد من معاقل داعش الارهابي

باب نات -

مثل أمس الجمعة امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ،استاذ جامعي وذلك لمحاكمته على خلفية سفره الى ليبيا ثم الى سوريا والانضمام لتنظيم داعش الارهابي منذ نشأته.وكشف ملف القضية ان الاستاذ الجامعي هرّبه أحد المهربين الذي ينشط ضمن تنظيم داعش الارهابي الى ليبيا وخلال وصوله الى هناك تم وضعه في مضافة كان بها عدة مقاتلين من بينهم مقاتلين من تونس ،وقد تلقى دروسا في "الجهاد" اثر ذلك تم تسفيره بالطائرة الى تركيا ولما وصل الى هناك وجد شخصا في انتظاره مكنه من اجتياز الحدود التركية السورية خلسة ثم تم وضعه في مخيم تابع لداعش الارهابي.باستنطاق المتهم اكد انه سافر فعلا الى ليبيا ثم الي سوريا أين وجد نفسه ضمن تنظيم داعش الارهابي وانه لما طلب منه التنظيم تلقي التدريبات للقتال رفض واكد لهم ان المسلم لا يقتال المسلم وان ما يقومون به خاطئ ومخالف للشرع،فهددوه بالسجن لكنه تمكن من العودة الى تونس موضحا انه اكتشف ان داعش لا علاقة له بالدين الاسلامي وان ما يقوم به باطل طالبا من هيىة المحكمة العفو.المحكمة قررت حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم.