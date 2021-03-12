وفد من المدرسة العليا لقوات الأمن الدّاخلي يزور مجلس نواب الشعب

زار مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 12 مارس 2021 وفد من المتكوّنين بالمدرسة العليا لقوات الأمن الدّاخلي ، المنتمين الى الدّورة التكوينيّة الثانية والعشرين للسّنة الدّراسية 2020- 2021.



والتقى الوفد بيسري الدّالي رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسّلاح الذي اطلعه على خصوصيات مجلس نواب الشعب من حيث تركيبته وهياكله ومختلف وظائفه،ونظام عمله في مستوى اللجان والجلسات العامة. وأشار من جهة أخرى الى مشمولات لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسّلاح وعملها في المجالات الراجعة لها بالنظر.



