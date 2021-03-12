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رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل مجموعة من ممثلي الدكاترة المعطلين

Publié le Vendredi 12 Mars 2021 - 19:04 قراءة: 0 د, 50 ث
استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب ظهر اليوم الجمعة 12 مارس 2021 بقصر باردو، مجموعة من ممثلي الدكاترة المعطّلين المعتصمين بمقر وزارة التعليم العالي .
واطلع الحاضرون رئيس مجلس نواب الشعب على مشاغلهم المتمثلة بالخصوص في ضرورة تفعيل القرارات المنبثقة عن المجلس الوزاري المنعقد مؤخّرا، داعين الى ضرورة تشريكهم في وضع مقاييس الانتداب التي ستعتمد مستقبلا حتى يكون التعامل في إطار الوضوح والشفافية.
ونوّه رئيس مجلس نواب الشعب بما بذله الدكاترة من مجهود من أجل تحصيل العلم والمعرفة وبلوغ هذا المقام العلمي. وشدّد على ضرورة إيلاء ملف الدكاترة المعطّلين ما يلزم من عناية بما يكفل حقّهم في المساهمة خدمة هذا الوطن في مختلف المستويات . واكّد التزام مجلس نواب الشعب بالعمل على سن وتطوير التشريعات اللازمة والكفيلة بمرافقة تطوّر ملف الدكاترة المعطلين وايلائه المكانة التي يستحق، تقديرا للعلم والبحث الذين يمثّلان ضمانة للنهوض المتواصل بالمجتمع.
وأبرز من جهة أخرى انفتاح المؤسسة البرلمانية على كل الآراء والمقترحات في هذا الشأن، داعيا الحاضرين الى تقديم المقترحات التي يرونها والتي يمكن ان تتبناها اللجان في شكل مبادرات تشريعية .

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