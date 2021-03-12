لطفي المرايحي: الدستوري الحرّ اعتدى على دولة القانون والأزمة الراهنة يتحمل مسؤوليتها قيس سعيّد

اعتبر الجمعة 12 مارس، الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهورية لطفي المرايحي أن اقتحام رئيسة الدستوري الحر عبير موسي لمقر فرع الاتحاد العالمي لعماء المسلمين اعتداء على دولة القانون.وقال لطفي المرايحي في حوار على الاذاعة الوطنية " الدستوري الحر نصب نفسه قاضيا واعتدى على دولة القانون"، مشيرا إلى ضرورة فتح تحقيق في تمويل هذا الحزب.وفي علاقة بالأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، حمّل لذفي المرايحي رئيس الجمهورية قيس سعيّد مسؤولية ما يحدث.وقال لطفي المرايحي " ما أعيبه على رئيس الجمهورية خرقه للدستور".وفي ملف منفصل، أكد لطفي المرايحي أن تونس تتجه نحو الانفراج من فيروس كورونا قائلا " نحن في مرحلة اكتساب المناعة الجماعية في المدن الكبرى".