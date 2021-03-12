   Malouf - يا شوشانة  

حمة الهمامي يدخل في سجال مع قدور لارتيستو بسبب المساواة في الميراث

Publié le Vendredi 12 Mars 2021 - 07:29 قراءة: 0 د, 24 ث
دخل الناطق باسم حزب العمال حمة الهمامي في جدال مع "لارتيستو" بسبب المساواة في الميراث.
وقال حمة الهمامي في مداخلة على قناة تونسنا " قضية الرجل مثل حق الانثيين هي قضية تعود لما قبل الإسلام بل لأحد الأثرياء في قريش لكن الدين قام بتقويمها وفق تلك البيئة".
وتابع حمة الهمامي " التشريعات تتطور ولو انها لا تتطور فلماذا الغينا العبودية وقطع اليد وتعدد الزوجات".
من جانبه رد قدور لارتيستو قائلا " الاسلام هو الدين الخاتم وتشريعاته نهائية".





Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 222227

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 12 Mars 2021 à 09h 18m |           
التشريعات الالاهية نهائية وليس الترهات
نعم قطع يد السارق... لو طبقناه لانقطعت السرقات
العبودية... لم يامر بها الاسلام بل شجع على تركها وجعل اغلب الكفارات تحرير عبد
ملك اليمين ... هو من العبودية التي لم يشجع عليها الاسلام وهو الان منتشر في المجتمعات الغربية والعربية اكثر من اي وقت مضى والمراة اصبحت بضاعة تعرض لجلب الزبائن وتباع وتشترى
تعدد الزوجات ... نعم ولكن ان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة وهو افضل مائة مرة من الامهات العازبات والزواج العرفي والمواخير وعلب الليل وبنات الليل وغيرها
الجلد ... هو عقوبة الزاني ولمن يرمي المحصنات بالزنا وهو افضل للشخص وللمجتمع واعدل من السجن والاشغال وما يطبق على المشكوك فيهم من الوان التعذيب لانتزاع الاقوال قبل العقاب
الرجم ... لا وجود له في القرآن الا للشيطان فهو رجيم
برافوا عليك يا صاحب الترهات والافتراءات... لو قرأت القرآن لما تكلمت هكذا

Citoyenlibre  (France)  |Vendredi 12 Mars 2021 à 08h 20m |           
تشريعاته نهاءية. يعني. قطع يد السارق،، العبودية،،، ملك اليمين ،،، تعدد الزوجات ،،، الجلد ،،،الرجم. برافوا عليك يا لرتستو،،، لو قرأت القرآن لما تكلمت هكذا



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