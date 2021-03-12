حمة الهمامي يدخل في سجال مع قدور لارتيستو بسبب المساواة في الميراث

دخل الناطق باسم حزب العمال حمة الهمامي في جدال مع "لارتيستو" بسبب المساواة في الميراث.وقال حمة الهمامي في مداخلة على قناة تونسنا " قضية الرجل مثل حق الانثيين هي قضية تعود لما قبل الإسلام بل لأحد الأثرياء في قريش لكن الدين قام بتقويمها وفق تلك البيئة".وتابع حمة الهمامي " التشريعات تتطور ولو انها لا تتطور فلماذا الغينا العبودية وقطع اليد وتعدد الزوجات".من جانبه رد قدور لارتيستو قائلا " الاسلام هو الدين الخاتم وتشريعاته نهائية".