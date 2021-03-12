جوميا تحتفل بأسبوع التكنولوجيا

بلاغ صحفي -

كشفت جوميا، رائدة التجارة الإلكترونية في تونس وإفريقيا، عن موعد انطلاق “أسبوع التكنولوجيا” أو “Tech Week”. وقد أعلنت الشركة أن هذا الأسبوع سينطلق هذه السنة يوم 14 مارس 2021 عند منتصف الليل ليتواصل مدة أسبوع كامل تحت شعار "أفاريات التيك".فمواصلة للتقليد الذي رسخته جوميا منذ سنين فيما يعرف بأسبوع الموبايل “Mobile Week” في شهر مارس، ومواكبة للتطور الذي عرفته التجارة الإلكترونية خصوصا مع أزمة الكورونا، قررت الشركة بداية من السنة الفارطة تغيير اسم الحملة إلى "أسبوع التكنولوجيا" تحت شعار "أفريات التيك". وفي هذا الخصوص، أوضح المدير التنفيذي لشركة جوميا تونس،السيد إلياس الجريبي أن النجاح المطرد لهذا الأسبوع في السنوات السابقة شجع جوميا لتطوير هذه الحملة، مضيفا: ” لاحظنا في الحملات الماضية إقبال التونسيين على الشراءات عبر الإنترنت، خصوصا المنتجات التكنولوجية. كما أن هذه المنتجات أصبحت مرتبطة بعضها ببعض، فالموبايل أصبح مرتبطا بالساعة اليدوية والحاسوب وحتى التلفزيون، وهو ما شجعنا على تحويل حملة أسبوع الموبايل لأسبوع التكنولوجيا، حتى يتمتع حرفاء جوميا بالعروض في جميع المنتجات التكنولوجية بعد أن تحولت منتجات متكاملة.وفي خصوص العروض التجارية المتوفرة، أوضح الجريبي أن جوميا تبقى دائما وفية بعروضها المذهلة وغير قابلة للمنافسة والتي تصل التخفيضات إلى 70%. إذ سيكون بمقدور حرفاء جوميا الفوز بجهاز بلايستايشن 5 بداية من يوم الإثنين.يأتي إذا أسبوع التكنولوجيا ضمن الحملات التجارية التقليدية الكبرى لموقع جوميا إلى جانب البلاك فرايداي وعيد ميلادها التي تشهد تخفيضات وعروض مذهلة. كما يأتي هذا الحدث في خضم التحسينات التي يشهدها الموقع على عدة مستويات كجودة المنتجات، وخدمات التوصيل وتوفير طرق جديدة للدفع الإلكتروني.