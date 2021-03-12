   Abdelwahab - لا موش أنا  

برنامج انقاذ الخطوط التونسية محور مجلس وزاري مضيـّق بإشراف رئيس الحكومة

Publié le Vendredi 12 Mars 2021 - 00:19 قراءة: 0 د, 48 ث
أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي بعد ظهر يوم الخميس 11 مارس 2021 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيـّق خُصّص للنظر في برنامج انقاذ الخطوط التونسية.

وأستعرض المجلس أهم محاور برنامج الإنقاذ من مختلف جوانبه والذي أعدته وزارة النقل واللوجستيك بعد جلسات تشاورية متواصلة مع المنظمات الاجتماعية.




وأكد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة أهمية هذه المؤسسة ودورها المحوري في الاقتصاد الوطني وخاصة في مجالي النقل والسياحة، مبرزا حرص الحكومة على وضع كل الإمكانيات وانتهاج كل السبل الكفيلة بتجاوز الوضعية الراهنة التي تمر بها الناقلة الوطنية.

كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية استراتيجية مع الأطراف الاجتماعية وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في هذا الغرض بهدف إيجاد مقاربة إصلاحية تمكـّن من تجاوز الصعوبات الهيكلية وإحكام إعداد مخطط الانقاذ المستقبلي للخطوط التونسية، منبـّها بالمناسبة الى ضرورة استعجال إقرار جملة من الإجراءات التي تضمن تطوير نشاط المؤسسة خلال الفترتين الحالية والمقبلة، خاصة على مستوى دعم النقل الجوي والنقل السياحي لهذه الصائفة.
الجمهورية التونسية

Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 222220

MedTunisie  (Tunisia)  |Vendredi 12 Mars 2021 à 19h 33m |           
مسلسل انقاض الخطوط التونسية لن ينتهي و هذه ليس الجلسة الاولى و لن تكون الاخيرة و هذا موضوع النقل عموما لقد عشش فيها اتحاد الغرباب و الخراب

Titeuf  (Switzerland)  |Vendredi 12 Mars 2021 à 11h 33m |           
On ne peut pas réanimer un cadavre, Game over

Belfahem  ()  |Vendredi 12 Mars 2021 à 10h 57m |           
هذا أجتهاد منكم طالما أن المتسبب في تدهور هاته المؤسسة مازال في داخلها ولن يتراجع على المنهجية التي مارسها لأضعافها --النجاح يكون في فتح ملف الفساد بصدق وحزم وضرب ألأيادي العابثة بالمؤسسة واحالتها على القضاء ثم العمل حسب ما هو معمول به في المواصفات الدولية لعدد العملة والموظفين في هذا المجال----



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