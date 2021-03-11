ياسين العياري يتحدث عن ملف فساد في وزارة الداخلية

كشف النائب ياسين العياري في تدوينة له اليوم الخميس 11 مارس 2021 بأنه عقد جلسة عمل استمرت أربع ساعات عمل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.وحسب العياري فقد تم تناول ملف شبهة سوء تصرف مالي واستيلاء عل المال العام بالإدارة العامة للحرس الوطني.ويقول العياري ان رئيس مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف أعوان الحرس الوطني، بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية مورط في منح أموال لأعوان بعينهم دون وجه حق.واوضح بأن أحد الأعوان تحصل على أموال في تسع مناسبات كاملة.و أشار العياري إلى أنه راسل كافة الجهات المعنية بخصوص هذه التجاوزات وأعد ملفا متكاملا سيرفعه إلى القضاء.