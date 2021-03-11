اتهم فيها جنرالات بالجيش ووزير داخلية سابق ..ضحايا قضية "برّاكة الساحل" يرفضون الإدلاء بشهاداتهم امام القضاء ...

باب نات -

باشرت اليوم الخميس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية النظر في ملف قضية براكة الساحل التى تم فيها إيقاف 244 إطارا عسكريا بمختلف الرتب خلال سنة 1991 واتهامهم بالتخطيط للانقلاب على نظام بن علي .بالمناداة على المتضررين رفض ثمانية منهم الإدلاء بشهادتهم بسبب امتناع المتّهمين في هذه القضيّة الحضور والاعتراف بجرائمهم أمام المحكمة ...وتمّ في قاعة المحكمة عرض الزيّ العسكري للفقيد العميد محسن الميغري رئيس جمعيّة إنصاف قُدَماء العسكريّين الذي توفّي في شهر فيفري الفارط إثر إصابته بكورونا ...وحضرت المحامية الأستاذة مُنية بوعلي في حق المتضررين وكشفت للمحكمة أسباب رفض الضحايا الإدلاء بشهاداتهم وأهمّها امتناع المتّهمين عن الحضور أمام هيئة المحكمة بالرغم من توجيه الدعوات الرسميّة لهم للحضور بما في ذلك بطاقات الجلب الا انها رجعت بدون تنفيذ طالبة على ذلك الاساس بضرورة مثول المنسوب لهم الانتهاك ....المحكمة قررت حجز القضية أثر الجلسة لتحديد موعد لها.