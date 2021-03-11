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ديلو لمعز الجودي: موسي موش فوق رأسها ريشة وأعطني ايميلك لأرسل لك ما يثبت تطاولها

Publié le Jeudi 11 Mars 2021 - 10:15 قراءة: 0 د, 34 ث
دخل القيادي في حركة النهضة سمير ديلو في مشادة مع المستشار الاقتصادي لحزب عبير موسي والمساند لاعتصامها امام مقر اتحاد علماء المسلمين.

وقال الجودي بان نواب ائتلاف الكرامة ورئيسه سيف الدين مخلوف وجهوا شتائم لموسي وانصارها ما يكشف حجم انحطاطهم.


وقد رد ديلو قائلا " يبدو انك تنظر بعين واحدة لان عبير موسي وانصارها تطاولوا كذلك على الامنيين متابعا " ارسل لي ايميلك لارسل لك فيديوهات تهاجم فيه الامنيين وتصفهم بابشع النعوت".

وقال سمير ديلو " المسالة تتمثل في ان رئيسة حزب اقتحمت مقرا لجمعية قانونية وفي النهاية عبير موسي ليست قضاء " وموش فوق راسها ريشة" ووجب تطبيق القانون عليها".


الفيديو: ابتداءا من الساعة 1 و40د



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