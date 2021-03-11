الحمروني: أخطر ما حجزته عبير موسى وثيقة حول شروط النكاح...ما يعرفوش الّى النكاح هو الزواج فيبالهم حاجة أخرى

سخر الاربعاء 10 مارس، كرونيكور قناة التاسعة من مضمون بعض الوثائق التي تم نشرها بعد مداهمة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى لمقر فرع تنظيم علماء المسلمين.وأشار الحمروني الي أنه تم نشر وثيقة تتحدث عن شروط او قوانين النكاح على اساس انها وثيقة خطيرة.وعلق ضاحكا "هذه مهزلة...ما يعرفوش الي النكاح هو الزواج.. تي اكتب نكاح في google تو يطلعلك mariage ".