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الحمروني: أخطر ما حجزته عبير موسى وثيقة حول شروط النكاح...ما يعرفوش الّى النكاح هو الزواج فيبالهم حاجة أخرى

Publié le Jeudi 11 Mars 2021 - 09:31 قراءة: 0 د, 21 ث
سخر الاربعاء 10 مارس، كرونيكور قناة التاسعة من مضمون بعض الوثائق التي تم نشرها بعد مداهمة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى لمقر فرع تنظيم علماء المسلمين.
وأشار الحمروني الي أنه تم نشر وثيقة تتحدث عن شروط او قوانين النكاح على اساس انها وثيقة خطيرة.
وعلق ضاحكا "هذه مهزلة...ما يعرفوش الي النكاح هو الزواج.. تي اكتب نكاح في google تو يطلعلك mariage ".




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 222163

Sarih  (Tunisia)  |Jeudi 11 Mars 2021 à 10h 08m |           
الجواب على الخامجة هاذي متاع التاسعة إلٌي متقلقة من تحرك النهضة والكرامة والدفاع، بكل بساطة لأنهم من واجبهم الدفاع عن دينهم وشريعتهم الربانية ودينك انت ايضا وشريعتك كانك تؤمني بيه والا لا، لكن هوما غيورين اكثر منك ومن بارشا إعلاميين وغيرهم مثلك، لو كنت انت غيورةعلى الاسلام كيفكم كنت نددتي بما قامت به الفاشية لكنك انت يسارية خامجةكيف غيرك ماذا بيك الاسلام يبقى كان اسمو بس



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