في إطار التعددية النقابية: نقابة جديدة بالبنك العربي لتونس

باب نات -

بدأت التعددية النقابية تأخذ مجراها الطبيعي داخل المشهد الاجتماعي والعمالي التونسي بعد احتكار دام قرابة حوالي 75 سنة للاتحاد العام التونسي للشغل وفي هذا الإطار تم تأسيس نقابة جديدة داخل البنك العربي لتونس منضوية تحت الكنفيدرالية التونسية للشغل وقد كانت المبادرة في هذا التأسيس لثلة من الموظفين والإطارات الشابة التي رأت في التعددية النقابية بابا للاجتهاد والمنافسة الشريفة لخدمة مصالح الموظفين والمؤسسة البنكية في آن واحد فرفع المظالم وتنقية الجو العام واعطاء الحقوق لأصحابها من شانه كذلك النهوض بالمؤسسة كأصل تجاري ووحدة اقتصادية ربحية .بدأت شرارة فكرة تأسيس نقابة جديدة داخل البنك العربي لتونس منذ يوم 4 جانفي 2018 وهو تاريخ اول إضراب عمالي عام في تاريخ البنك العربي لتونس الذي تأسس سنة 1982 وكان هذا الاضراب ناجحا بطريقة منقطعة النظير والتف كل العمال حول المطالب الشرعية لوضع حد لاحتقار وتهميش الموظفين الرافعة الحقيقية للإنتاج ولتحسين ظروف العمل وايقاف الاستهتار والمحاباة والتمييز التي كان يمارسها بطريقة ممنهجة السيد المدير العام السابق وكان هذا التحرك العمالي من بين أهم اسباب عزله من طرف مجلس الادارة في شهر ماي 2019 اضافة لسوء الادارة و غياب الحوكمة الرشيدةونذكر في هذا الإطار ان هذا الاضراب التاريخي اجبر المدير العام السابق على الفرار والهروب من الباب الخلفي للبنك وسط صراخ جموع الموظفين في مشهد غير مسبوق في تاريخ البنك العربي لتونس.وفي حديث سريع مع الكاتبة العامة للكونفدرالية للشغل CGTT للبنك العربي لتونس السيدة مريم النجار اكدت لنا ان الاقبال على الانخراط في النقابة الجديدة كان كثيفا ومشجعا إذ جمعت إمضاء قرابة 900 منخرط وهي تمثل اغلبية الموظفين بالبنك العربي لتونس كما أشارت في حديثها ان التعددية التقابية أصبحت واقعا مشروعا بعد الثورة يندرج في إطار الحريات العامة و النقابية وان التنافس النقابي من شأنه ان يكون في صالح الموظفين والادارة على عكس ما يعتقد البعض وان النقابة الجديدة وضعت سلما للأولويات لصالح العمال والموظفين يأخذ بعين الاعتبار الوضعية الصعبة للمؤسسة والتركة الثقيلة التي تركها المدير العام السابق ونائبه اللذان أغرقا البنك بالديون المتفحمة و المشكوك في خلاصها تبعا لسياسة المحاباة و توزيع القروض على من لا يستحق من أصحاب الجاه والنفوذكما أكدت الكاتبة العامة ان الوضعية الحالية للبنك تتطلب التضامن والتكاتف موظفين وادارة عامة حتى ننهض بالبنك ونرجع له اشعاعه مع المدير العام الجديد السيد أحمد رجيبة الذي استقبلنا ورحب بنا وابدى تفهمه لمطالبنا لتحسين ظروف العمل ماديا ومعنويا واعادة الاعتبار في التعيينات والمسؤوليات للإطارات والكفاءات التي يزخر بها البنك العربي لتونس والتي همشها المدير العام السابق وفي الختام عبرت الكاتبة العامة عن تفاؤلها بمستقبل البنك العربي موظفين وإدارة.