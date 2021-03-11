سيغما كونساي: قيس سعيّد والدستوري الحر في صدارة نوايا التصويت

تقدّم للحزب الدستوري الحر

تصدّر رئيس الجمهورية قيس سعيد نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية بـ53.3 بالمائة، فيما صعد النائب صافي سعيد الى المركز الثاني بـ13.1 بالمائة ونبيل القروي في المرتبة الثالثة ب8.4 بالمائة.ووفق سبر أراء صدر بجريدة المغرب صباح اليوم... حلت عبير رابعة بنوايا تصويت بـ7.1 بالمائة، فيما كانت المرتبة الخامسة من نصيب الرئيس السابق المنصف المرزوقي بـ2.6 بالمائة.كما كشف سبر آراء نوايا التصويت عن تقدّم الحزب الدستوري الحر في الإنتخابات التشريعية بـ43.6 بالمائة..وحلّت حركة النهضة في المرتبة الثانية ب 18.4 بالمائة..وجاء حزب قلب تونس ثالثا ب 7.8 بالمائة ...