فيديو اليوم: نواب وانصار ائتلاف الكرامة يُهْدون لعبّورة أغنية "الصبابة ولاو باندية"

تواصل ليلة الاربعاء 10 مارس، "الدربي" بين نواب وانصار ائتلاف الكرامة من جهة وبين نواب وأنصار الدستوري الحر في شارع خير الدين أمام مقر اتحاد علماء المسلمين فرع تونس.وقام النائب زياد الهاشمي بإهداء أغنية لعبير موسي وخاطب أنصار ائتلاف الكرامة قائلا "لكل مع بعضنا نهديو أغنية لعبورة" قبل أن يردد الحاضرون أغنية "الصبابة ولاو باندية وما تبكيش يا عبورة....".