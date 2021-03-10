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فيديو اليوم: نواب وانصار ائتلاف الكرامة يُهْدون لعبّورة أغنية "الصبابة ولاو باندية"

Publié le Mercredi 10 Mars 2021 - 22:00 قراءة: 0 د, 20 ث
تواصل ليلة الاربعاء 10 مارس، "الدربي" بين نواب وانصار ائتلاف الكرامة من جهة وبين نواب وأنصار الدستوري الحر في شارع خير الدين أمام مقر اتحاد علماء المسلمين فرع تونس.

وقام النائب زياد الهاشمي بإهداء أغنية لعبير موسي وخاطب أنصار ائتلاف الكرامة قائلا "لكل مع بعضنا نهديو أغنية لعبورة" قبل أن يردد الحاضرون أغنية "الصبابة ولاو باندية وما تبكيش يا عبورة....".




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 222155

Amor2  (Switzerland)  |Mercredi 10 Mars 2021 à 22h 34m |           
لماذا لا يوجد الفيديو؟؟؟؟؟؟



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