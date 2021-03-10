عبير موسي تقاطع اذاعة ديوان أف أم وتعلن "بداية فرز وسائل الاعلام"!!

كشف الاربعاء 10 مارس، الاعلامي بإذاعة الديوان أف أم، محمد اليوسفي أن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي رفضت الادلاء بتصريحات لصحفيين من الاذاعة.وأفاد اليوسفي بأن عبير موسى بررت مقاطعتها لديوان أف ام ورفضها الادلاء بتصريحات للإذاعة بما سمته بداية فرز وسائل الاعلام.واعتبر اليوسفي أن ما أقدمت عليه عبير موسي خطير جدا وتساءل قائلا "ماذا لو كانت في السلطة؟ هل ستغلق الاذاعة ...؟ هل من الواجب ان نكون بوق دعاية لها...؟" داعيا نقابة الصحفيين الي التفاعل مع ما حصل.