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عبير موسي تقاطع اذاعة ديوان أف أم وتعلن "بداية فرز وسائل الاعلام"!!

Publié le Mercredi 10 Mars 2021 - 21:59 قراءة: 0 د, 25 ث
كشف الاربعاء 10 مارس، الاعلامي بإذاعة الديوان أف أم، محمد اليوسفي أن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي رفضت الادلاء بتصريحات لصحفيين من الاذاعة.

وأفاد اليوسفي بأن عبير موسى بررت مقاطعتها لديوان أف ام ورفضها الادلاء بتصريحات للإذاعة بما سمته بداية فرز وسائل الاعلام.


واعتبر اليوسفي أن ما أقدمت عليه عبير موسي خطير جدا وتساءل قائلا "ماذا لو كانت في السلطة؟ هل ستغلق الاذاعة ...؟ هل من الواجب ان نكون بوق دعاية لها...؟" داعيا نقابة الصحفيين الي التفاعل مع ما حصل.



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 222153

Amor2  (Switzerland)  |Mercredi 10 Mars 2021 à 22h 54m |           
الغريب في الأمر الذي جلب إنتباهي هو أن أنصار عبير بول البعير وأجلاف الصحراء للمواخير العملاقة يرفعون شعار ( ديغاج)!!!!!!!!!!!!
وهو الشعار الذي رفعه الشعب في وجه المقبور يوم فرّ هاربًا بجلده في 14 جانفي!!!!
فعلا إنها وقاحة وإستحمار و إستغفال لمن صوّت لهؤلاء!!!!
قانون الإنتخابات الذي هو في درج الإخشيدي في قصر رئاسة البرتقالة يجب أن يُفعّل هذا إن كان للإخشيدي أخلاق....!!!

Amor2  (Switzerland)  |Mercredi 10 Mars 2021 à 22h 37m |           
سلعة زبالة عاطينها قيمة برشة....!!! وجه رجالي جربوعي كركدني...!!!! لا تشبه شيء



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